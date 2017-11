El rapero Chris Brown reveló que está obsesionado con la cantante y actriz Jennifer López.

Según reportó el portal billboard.com, el exnovio de Rihanna estaría dispuesto en conquistar a la ahora pareja de Alex Rodríguez "aunque tenga que esperar 70 años".

"De la emoción de estar junto a ella, hasta me sudaban las manos. Y al tenerla frente a mí no pude evitar decirle: me gustas, te deseo", dijo Brown al mencionado sitio web.

López no ha realizado ninguna expresión a las declaraciones de Brown.