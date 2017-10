Perú corona a su reina para Miss Universo 2018

Parte3✨Una presentación totalmente diferente 😍💖 Las candidatas cambiaron sus medidas por cifras de violacion y violencia hacia la mujer en el pais 💥 Aqui la presentación de: ✨@krisarandaschoster ✨@iamalmendra ✨@fabioladiazzubiate ✨@belgicaguerra #missperu#missperu2018#missuniverso#missuniverso2018#tacos#diva#valeriapiazza#girl#vestido#dress#peruvian#missgrandinternational2017#missgrandinternational#missuniverso2017#missperu2017

