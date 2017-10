Bad Bunny sufre accidente en pleno concierto en Panamá

Yo soy inmortal🎶🏺nosotros somos #LaNuevaReligión 🏁🏌🏻Me disculpo con mi publico de Panamá aunque fue una situación en la cual no tuve culpa. GRACIAS a todos por el amor y el apoyo, y por comprenderme. Traté de dar lo mejor de mi 🙏🏻 Pronto volveremos con mas fuerza puñeta los amo

A post shared by 🏌BAD | BUNNY (@badbunnypr) on Oct 29, 2017 at 9:43am PDT