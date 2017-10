Danna llevará el flamboyán a Miss Universo 2017

La tenedora de la organización Miss Universe Puerto Rico, Desiree Lowry, confirmó a este diario que la representante boricua para Miss Universo 2017 llevará un traje típico inspirado en el árbol flamboyán

"Hicimos una votación a través de Facebook unos días antes del huracán [María]. El traje que más votos recibió fue el flamboyán. Dentro de las circunstancias que estamos viviendo, dijimos 'el tiempo de Dios es perfecto' porque realmente de todos los trajes que se sometieron, el más que representa a nuestra isla es el flamboyán", sostuvo Lowry sobre la pieza que llevará Danna Hernández a Las Vegas.

Sin embargo, explicó que tras la emergencia que vive la isla luego del azote del sistema tropical, la realización del mismo se ha tornado cuesta arriba.

"En el momento que comenzamos a confeccionarlo aún no teníamos las telas. No habían las telas en Puerto Rico que hacían falta y gracias a un amigo que viajaba de Nueva York a Puerto Rico, Jaer [Cabán] pudo traer los materiales. El otro reto grande con el traje ha sido la confección. Cientos de flores se están haciendo a mano porque no hay luz. Va ser casi completamente a mano. Las partes que son con electricidad se están haciendo con una planta eléctrica. Se está haciendo con más pasión y sentimiento que nunca. Yo sé que va a quedar espectacular".

Sobre las expectativas de la participación de la beldad en el concurso internacional, la Miss Puerto Rico 1995 se mostró confiada y segura en que hará un buen papel.

"Es una chica encantadora, simpática, bella y tiene un sentido humanitario muy grande. De hecho, con todo esto del huracán es voluntaria de la Cruz Roja. También la he acompañado a repartir suministros a Vega Alta y Adjuntas. Ella ya tenía unas iniciativas de salud y bienestar, donde visitaba escuelas para dar conferencias. Ella reúne todas las cualidades que están buscando en esta nueva etapa de la organización. Puerto Rico va a estar en la mirilla del Universo".

Lowry indicó, además, que la situación que vive Puerto Rico a poco más de un mes tras el paso de María, será un tema de conversación en las entrevistas que tenga Danna en medio de la competencia.

"Es inevitable que le pregunten sobre la situación de Puerto Rico y que ella hable lo que ha estado viviendo. Dentro de lo trágica que ha sido la situación de Puerto Rico, también hay cosas positivas como que nos hemos unido como pueblo para salir hacia adelante y de las iniciativas que los ciudadanos han tenido para superar esta crisis. Es una historia bonita dentro de todo", añadió.

Danna partirá el 11 de noviembre hacia Las Vegas, Nevada.

La noche final se celebrará el 26 del próximo mes, donde la francesa Iris Mittenaere entregará su título.

