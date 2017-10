Calientan motores para la gran noche de Latin American Music Awards

Las estrellas que desfilarán mañana, jueves, por el escenario del Dolby Theatre en Hollywood, California, con motivo de los Latin American Music Awards

se han entregado en cuerpo y alma a los ensayos.

Becky G, Bad Bunny, Bacilos, Manuel Medrano, Natalia Jiménez, Chayanne y Wisin están calentando los motores para la gran noche.

El evento comenzará a las 8:00 de la noche con la llegada de los artistas por la alfombra y a las 9:00 de la noche arrancará el evento cumbre.

Otros talentos que tendrán actuaciones musicales son Abraham Mateo, Alejandra Guzmán, Ángeles, Banda MS, Chris Brown, Christian Nodal, Fifth Harmony, Gente de Zona, Gloria Trevi, Jesse & Joy, Pablo Alborán, Pitbull, Prince Royce, Christian Daniel, Farruko, Ozuna y Spiff TV.

Telemundo había anunciado la participación en la ceremonia de premiación de Angélica Celaya, Carlos Gómez (actor de “Law & Order: True Crime – The Menendez Murders” de NBC), Dasha Polanco (actriz de “Orange Is the New Black”), Don Francisco, Emeraude Toubia, Erika Ender, Julio Vaqueiro, Manuel Turizo, Mariana Seoane, Régulo Caro, el grupo regional mexicano Ulises Chaidez y Sus Plebes, y Lambda García.

Anabelle Acosta, Ana Lorena Sánchez, Arthur Hanlon, Carlos Hermosillo, Carmen Aub, Cynthia Olavarría, Kate del Castillo, Larry Hernández, Rodner Figueroa y Rodrigo Guirao se unirán, también, a los presentadores de premios.