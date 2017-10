Larry Ayuso orgulloso de su segundo retoño

Te amo desde el mismo instante que supe que venías en camino, te amé más cuando escuché latir tu corazón por primera vez, te amé desde el momento que naciste y pude ver tu carita y sentirte. Entonces supe que siempre DIOS estuvo aquí. TE AMO HIJO MÍO 🙏🏽 #Kokoh💙 #GodisGood🙏🏽💯❤️

