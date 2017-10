Fan toca partes íntimas de Harry Styles

Una fanática del cantante británico Harry Styles protagonizó un vergonzoso momento cuando le agarró sus partes íntimas. El evento fue realizado en la ciudad de Los Angeles el pasado fin de semana.

Este acto provocó que se hiciera viral en las redes sociales la etiqueta #RespectHarry, donde los seguidores de este piden que lo respeten.

Hace unas semanas, el joven dedicó un tema a Puerto Rico luego del devastador paso del huracán María.

"Please be nice to others, if you know anyone in Puerto Rico, please send them love, they need that. And we love you very much, thank you for having us", dijo el artista a sus fans antes de entonar la famosa canción.

Mientras cantaba, Harry tenía sobre el micrófono la bandera de la isla.

Mira el video