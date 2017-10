Cancelan Los Seis de la Tarde de Univision

Los programas locales Los Seis de la Tarde y Una Buena Tarde producidos por Acisum Group para Univision Puerto Rico fueron cancelados.

Luis González, uno de sus talentos del espacio lamentó la decisión porque “era un programa que aportaba al país”.

“Lamentablemente por la situación, no sé si pueda decir esto al aire, pero lo voy a decir porque si el email está corriendo es una noticia real. Recibí un email del productor y es increíble porque uno pensaba que si eso pasaba me iba a morir y la verdad es que no. Me siento triste, no por la parte económica, sino por la parte de poder comunicar”, explicó quien estuvo tres años en la estación.

El comunicador también agradeció a la producción por la oportunidad a través de Radio Isla 1320.

"Quiero darle las gracias a Ender Vega y a Univision, que es un canal que quiere un montón a este país, y es un canal que es mi casa, y me gustaría hacer otro tipo de proyectos ahí. Es una experiencia que nunca me voy a olvidar… Fue algo bien grande en mi vida", reiteró.

Univision anuncia producción especial

"En momentos tan difíciles como los que estamos viviendo ahora, queremos reiterar nuestro compromiso con Puerto Rico de continuar brindando información y entretenimiento gratuito de calidad a nuestro pueblo puertorriqueño y ser parte de los esfuerzos de reconstrucción. Como es de conocimiento, los medios también hemos sufrido el embate del huracán María, dejándonos un nuevo panorama colmado de retos. Esto, al igual que otras empresas, nos lleva a tomar decisiones de negocios y a hacer ajustes en las operaciones de cara a la nueva realidad. Es por esto que confirmamos que el contrato con la compañía productora ACISUM Group, "partners" en la co producción de los programas "Una Buena Tarde" y "Los Seis de la Tarde", ha quedado sin efecto. Agradecemos al equipo de ACISUM por su trabajo, compromiso y la colaboración durante este tiempo. No obstante, seguimos explorando oportunidades con la casa productora con el interés de volver a laborar juntos en estos u otros programas", expresó Ramón Pineda, presidente y gerente general regional de Univision en declaraciones escritas.

De otra parte, Pineda anunció "nueva producción especial".

"Atemperándonos a este nuevo panorama en la industria, anunciamos una nueva producción especial de Univision Puerto Rico titulada: "Unidos por los Nuestros", que se suma a los esfuerzos de la empresa para respaldar al país luego del evento. El programa comienza este y va a continuar atendiendo y reseñando las necesidades de la isla en vía hacia la recuperación. El mismo también servirá de enlace con los boricuas en la diáspora, ya que será retransmitido por varias afiliadas de Univision en Estados Unidos. De igual manera, seguimos trabajando en nuevas oportunidades de programación local para cuando la situación se normalice.

Siempre agradecidos del respaldo y comprensión de nuestra audiencia. Seguimos solidarios y juntos hacia adelante; porque, Puerto Rico se levanta”, añadió.