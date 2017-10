Julián Gil ataca otra vez a Marjorie de Sousa

El actor Julián Gil volvió arremeter contra la madre de su hijo Matías.

Esta vez el galán de telenovelas reclamó a la venezolana Marjorie de Sousa en qué está gastando el dinero que este le manda al pequeño de 8 meses. "Me molesta que no veo a las enfermeras, todavía el día de hoy no he visto una sola enfermera. No las conozco. Tanta plata que estoy pasando por las enfermeras y todavía no las he visto. Hay que ver entonces en qué se está gastando la plata […] en las enfermeras no es", indicó Julián en entrevista con el programa "¡Suelta la sopa!" (Telemundo).

Las declaraciones del argentino se dieron luego de que De Sousa apareciera en un evento en México el pasado domingo, donde aseguró que es "responsable al 100 %" de su hijo.

"Ella podrá decir lo que quiera decir, yo tengo pruebas de todo, como pues cuando se atrevió a decir que yo no podía sacar una foto del niño, que me querían quitar las visitas porque supuestamente este era un país peligroso y era un país inseguro; sin embargo pues ya vi que ayer lo llevó y le puso las cámaras. Entonces yo no puedo sacar una foto pero ella sí lo puede exponer a todas las cámaras. La verdad es que es un plan de inconsistencia total".

El pasado 29 de septiembre, Gil colgó en sus redes sociales una imagen en la que aparece con su pequeño hijo.