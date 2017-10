Arranca Festival Internacional de Cine Fine Arts

El Festival Internacional de Cine Fine Arts 2017o se celebrará del 19 al 29 de octubre en tres (3) salas de Fine Arts Popular en Hato Rey. “Estamos presentando el Festival en una nueva fecha y nuevo lugar pues queremos que nuestra audiencia pueda disfrutar de esta excelente selección de películas. Aún en el momento tan difícil que está viviendo nuestra isla, es importante que haya espacio para la distracción y esperamos que este Festival les brinde un poco de alegría a nuestro fiel público”, declaró Robert Carrady, presidente de Caribbean Cinemas.

El Festival contará con la proyección de sobre 40 producciones de cine independiente cuyos títulos vienen de los principales festivales de cine internacional como: Cannes, San Sebastián, Berlín, Cartagena entre otros. Algunos de los títulos son: The Square de Suecia, La Novia del Desierto de Argentina/Chile, Keyla de Colombia, El Silencio de los Fusiles de Colombia, Beauty and the Dogs de Tunisia y Rara de Chile.

Nueve del total de películas que se presentarán componen la Sección Oficial y serán evaluadas por un Jurado que incluye a: Teresa Previdi, Sonia Fritz, Joseph López, Alexandra Vega y Francisco Cangiano. Este Jurado escogerá las ganadoras en las categorías de Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actriz y Mejor Actor. De igual forma, el Premio del Público será otorgado a la película escogida por los votos del público que asista al Festival. Otra categoría del Festival es la de Opera Prima que será evaluada por un Jurado especial quienes escogerán al Director de la Mejor Película Opera Prima. El ganador obtendrá distribución internacional y un premio monetario de $2,000 dos mil dólares otorgado por People Guiding Media para el Mejor Director de Opera Prima.

La programación de este año estuvo a cargo de Elba McAllister y Diana Salcedo de Cineplex Colombia, reconocidas programadoras que cuentan con más de veinte años de experiencia en el mundo del cine internacional e independiente.

Además, se informó que la Competencia de Cortometrajes locales e internacionales serán evaluados por un jurado, que lo componen Juan Manuel Fernández Paris, Yamil Medina y Glorimar Marrero. Los cortometrajes fueron pre-seleccionados a través de una convocatoria que se hizo en un portal de internet.

Para más información sobre el festival puede acceder: www.caribbeancinemas.com/festival

#ExperienciaFICFA