Puerto Rico Comic Con y celebridades de Hollywood unen esfuerzos por la isla

Tras el paso del Huracán María, Puerto Rico Comic Con ha activado su red de artistas de Hollywood para impulsar la campaña INDIVISIBLE, iniciativa de recaudación de fondos realizada en conjunto con la agencia de manejo de talento Illumina Productions, y las entidades no gubernamentales Random Acts LLC y Stands LLC.

El 100% de los fondos recaudados a través de la campaña de venta de camisetas INDIVISIBLE están destinado a Por Los Nuestros, entidad netamente puertorriqueña que realiza trabajos de auxilio y recuperación en diversas áreas, incluyendo educación y salud, entre otras.

“El paso de la tormenta habrá impactado todos los sectores, pero jamás va quebrantar el espíritu de superación del puertorriqueño. Nos unimos a nuestros amigos del mundo del entretenimiento y hacemos un llamado a toda persona – geek o no – para que participe de esta campaña y sea parte del proceso de recuperación del país. Todos tenemos la responsabilidad de ayudar a Puerto Rico y reconstruir su futuro. Recordemos que somos Puerto RiCANs, no Puerto RiCAN’Ts”, dijo en una comunicación escrita Ricardo Carrión, productor ejecutivo de Puerto Rico Comic Con.

Por su parte, Julie Caitlin Brown, una de las más importantes agentes de talento en Hollywood y propietaria del Illumina Productions, comentó: “He tenido la dicha de visitar Puerto Rico con mis clientes celebridades y de inmediato sentí una conexión especial con la isla y su gente de encanto. Estados Unidos se distingue por la diversidad de su gente, lo que nos hace un país indivisible. Tenemos la profundidad y fortaleza de una sociedad multicultural con un gran sentido de lealtad y compromiso con otros ciudadanos americanos. Nuestra meta tiene dos objetivos: recaudar fondos para los necesitados y recordarle a toda persona en EE.UU. que Puerto Rico es parte del país, y que estamos con ellos, indivisibles”.

A su vez, Rachel Miner, directora de la entidad sin fines de lucro Random Acts y también actriz de la serie de TV Supernatural, agregó: “La escasez de alimentos, agua potable, electricidad y otros artículos de importancia ha provocado en la Isla una crisis humanitaria que ninguna persona debe experimentar. Queremos que todos nuestros compueblanos en Puerto Rico sepan que estamos de su parte y que estamos activamente ayudando en los esfuerzos de recuperación”.

Por Puerto Rico

Personas dentro y fuera de Puerto Rico que quieran participar de la campaña y comprar la camiseta INDIVISIBLE, pueden hacerlo en http://bit.ly/indivisibl. El Fondo Por Los Nuestros es una iniciativa de Foundation for Puerto Rico, con el objetivo de impulsar soluciones sustentables que atiendan las necesidades apremiantes en las comunidades más afectadas de Puerto Rico. Dentro de las prioridades se encuentran las relacionadas a la salud de los ciudadanos, en específico iniciativas preventivas para evitar brote de epidemias y enfermedades características luego de un desastre natural. También, atender la crisis de agua potable y destinar fondos a la reconstrucción de las miles de casas perdidas tras el paso del huracán. La iniciativa está encabezada por el empresario Manuel Cidré, el periodista Jay Fonseca y otros profesionales de renombre comprometidos con Puerto Rico.

Apoyo de las estrellas de Hollywood

Al momento más de una decena de artistas de Hollywood del mundo del cine y la TV han brindado su apoyo a la campaña, entre ellos: