Puerto Rico tampoco estará en Miss International 2017

Puerto Rico no solo estará ausente este año del certamen Miss Mundo, la puertorriqueña Beverly Rodríguez de León, Miss Puerto Rico International 2017, tampoco viajará a Japón para representar a la isla en el tercer concurso de belleza más importante en este campo.

"No podrá ir este año, pues se supone que el 25 de octubre las chicas estén en Japón y son muchas las cosas que no se pudieron concretar por el huracán [María], vestidos ect.. Que por la falta de electricidad y tiendas cerradas, no es viable. La organización [internacional] fue muy solidaria y están enterados de toda la situación y la esperan el próximo año.Ella es buena candidata y merece ir bien puesta para que pueda hacer una buena representación por Puerto Rico", sostuvo Miguel Deliz, presidente de Nuestra Belleza Puerto Rico en entrevista con este diario.

Por su parte, la beldad escribió en sus redes sociales que se siente triste tras la decisión."Era mi mayor anhelo en estos momentos poder llenar de un poco de alegría a mi patria representándolos internacionalmente pero la vida decidió por mí y decidió que no es el momento de yo alzar vuelo. No les niego me encuentro triste por esta situación pero debido a la situación del país, varias de las cosas importantes para poder representar a Puerto Rico se han visto incompletas no por falta de ganas de todos los que me apoyan sino porque no se tienen las herramientas para poder hacerlo debido a la situación del país. Se que Dios tiene otro plan para mi y que lograre no tan solo cumplir este sueño de ser Puerto Rico sino de traer gloria".

Rodríguez de León añadió que: "A todos mis hermanos puertorriqueños hoy les digo que lo mejor está por venir y nos levantaremos de esto.Juntos haremos un mejor Puerto Rico y es a ese Puerto Rico que les aseguro representaré en otra ocasión, de eso pueden estar seguros".

En los años que lleva el certamen, dos jóvenes boricuas se han coronado como Miss International. La primera fue Laurie Simpson Rivera en el 1987 y Valerie Hernández lo logró en la edición del 2014.

El pasado martes, la organización de Miss Mundo de Puerto Rico anunció que no celebraría el certamen de este año para elegir la candidata que viajaría a China a buscar repetir la hazaña de la puertorriqueña Stephanie del Valle, quien en diciembre del año pasado ganó la segunda corona azul para la isla.

Actualmente, las jóvenes boricuas Brenda Azaria Jiménez y Karla Victoria Aponte representan a la isla en Miss Grand International y Miss Earth, respectivamente. El primer certamen se lleva a cabo en Vietnam, mientras Aponte se encuentra compitiendo en Filipinas.

Por su parte, Danna Hernández partirá a principios de noviembre a la ciudad de Las Vegas, Nevada para participar en Miss Universo 2017. La noche final será el 26 de noviembre, donde la actual reina, Iris Mittenaere entregará su cetro.