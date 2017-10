Jorge Luis Ramos: "Nuestra clase artística va a sufrir"

Para Jorge Luis Ramos las artes escénicas están devastadas como lo está el país.

El laureado actor quien se unió como voluntario de la iniciativa de la Primera Dama, Beatriz Rosselló, Unidos por Puerto Rico, reconoció que “nuestra clase artística está sufriendo y va a sufrir porque en estos momentos la prioridad no es el entretenimiento”.

“Aparte de esto, es increíble, pero ninguno de nuestros teatros tienen plantas eléctricas y sin luz el telón no va a poder subir”, consideró.

“Pero pienso que son momentos donde nos probamos y el que hace arte debe nutrirse de lo que vive. De estas experiencias tan únicas y tan terribles vamos a aprender mucho y estoy seguro que de aquí van a salir grandes y mejores trabajos, no solamente de teatro, sino también de cine y televisión", dijo entusiasmado.

Asimismo, hizo un llamado a la tolerancia y al civismo.

“Debemos ser compasivos, comprensivos, y no debemos caer en la histeria colectiva ni el coraje, porque aunque las cosas no estén mejorando, no se van a resolver si nos ponemos histéricos”, enfatizó.

El cofundador de la compañía televisiva XCLTV y esposo del reconocido productor Vicente Castro, también exhortó a "comprometernos como ciudadanos y ayudarnos como hermanos para echar hacia adelante el país".

“De la misma manera que el público ha estado para nosotros, apoyando y comprando nuestros espectáculos, y viendo nuestros programas de televisión, ahora nos toca apoyar a nosotros”, manifestó quien estuvo el jueves en el centro de acopio del Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, clasificando y empacando suministros para ser distribuidos a los damnificados del huracán María.