Lindsey Stirling, reconocida mundialmente tras su participación en "America's Got Talent", estrenó este 11 de octubre el videoclip de 'Mirage'. Una melodía que combina ritmos árabes y los reconocidos acordes de Stirling con toques de música pop.La canción pertenece al álbum "Brave Enough" y próximamente la artista lanzará el álbum navideño "Warmer in the Winter".