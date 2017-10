Star Wars: The Last Jedi llegará a los cines el 14 de diciembre próximo y nos presentará el siguiente episodio de la saga más popular del cine, dando cuenta de cómo la Resistencia tiene problemas para confrontar no solo a la ofensiva de la Primera Orden liderada por el Supremo Líder Snoke, sino también por las propias pugnas de poder que marcarán a la General Leia, que por última vez fue interpretada por Carrie Fischer.