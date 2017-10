Éktor Rivera quiere llegar a la final de MQB con Dayanara

El cantante y actor puertorriqueño Éktor Rivera demostró una vez más que es disciplinado y se entrega en cuerpo y alma a los proyectos que enfrenta, como ocurrió con “Objetivo fama”, las obras y proyectos televisivos que ha intervenido durante su trayectoria, el musical de Broadway “On your feet!” y ahora en la competencia “Mira Quién Baila” de Cadena Univisión.

El artista comenzó lleno de emoción su participación en el programa.

“Desde el arranque estamos dándolo todo. Fue fuerte para todos nosotros, porque no somos bailarines profesionales y la calidad de los coreógrafos es a nivel mundial. En el resumé de ellos se ve que han tenido experiencia a nivel mundial”, afirmó.

Destacó, en entrevista telefónica con la agencia Inter News Service (INS), que “sé que estoy en buenas manos y la producción se está cuidando bien”.

Éktor mencionó que antes de terminar el musical “On your feet!” en Broadway le comentaron que iban a proponer su nombre para ser evaluado entre las estrellas que podrían participar en “Mira Quién Baila”.

“Es una oportunidad que nunca iba a dejar pasar. Me parece que es un buen programa familiar y me ayuda a expandir mi arte a otras plazas donde quizás la gente no me conoce”, puntualizó el finalista de la primera edición de “Objetivo fama” (Univisión Puerto Rico).

El también artista plástico quiere ayudar a la Fundación Cabecitas Rapadas de ganar la competencia televisiva.

“Siempre me interesó conocer más sobre la Fundación… Es una fundación que viene de abajo, con mucho esfuerzo, desde cero. Es dirigida para el pueblo. Si gano la competencia, el dinero va dirigido a los pacientes de cáncer de la Isla. ¡Directamente al puertorriqueño! Además, se ayuda al paciente de cáncer no tan solo a nivel económico, sino también psicológico”, sostuvo.

Explicó que “cuando me dijeron que construyen una casa y necesitan dinero para hospedar a esa gente del centro de la Isla que debe transportarse y se le hace muy difícil tomar el tratamiento (me convencí) más… Quieren hospedarlos y darles todo gratuito…”.

Sobre la competencia, Éktor admitió que “todos tienen su chispa y talento. ¡Cada uno en sus respectivas áreas! Lo que he visto está bien y muy profesional. Se está cuidando tanto para que todo el mundo quede bien. No puedes subestimar a nadie, ni pensar quién es mejor que otro. ¡Yo sigo ensayando!”.

El artista quedó encantado con la personalidad de su compatriota, Dayanara Torres, Miss Universe 1993.

“Es una muchacha muy humilde. ¡Es excelente ser humano! Yo la conocía por fotos y el orgullo que uno siente por lo que ha hecho. Pero, cuando la conoces te das cuenta del gran ser humano que es Dayanara. ¡Es bien chula!”, enfatizó.

Recalcó que “estoy muy contento que ambos estemos representando a Puerto Rico”.

Éktor aclaró que “yo no veo a Dayanara como competencia. Estoy tan contento porque sé que Puerto Rico está bien representado. Lo que quiero es apoyarla. Sé que ella también me ayudará en lo que esté fallando. Cuando nos toque enfrentarnos, entonces será más difícil. ¡Estoy feliz y para nada la veo como competencia! Estaría contento de que (nos encontráramos) en la final agarrados de la mano y que elijan”.

El carismático histrión ha permanecido muy atento a la situación que enfrenta el País tras el devastador paso del huracán María.