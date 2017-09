Artistas se unen a JLo y Marc Anthony por afectados de tragedias

Miami- Unos 37 reconocidos artistas, entre ellos Ed Sheeran, Bruno Mars y Paul Simon, se han unido a la campaña "Somos una voz", dada a conocer hoy por Jennifer López y Marc Anthony para ayudar a los damnificados de las tragedias naturales que han afectado al Caribe, Estados Unidos y México.

"Sólo imagínate lo que podemos hacer con las donaciones desde la más pequeña, hasta la más generosa de toda la gente a la que podemos llegar, nuestros amigos a nivel corporativo y nosotros mismos", expresaron los artistas en la plataforma de recaudación de fondos Gofundme.

Los artistas trabajarán "juntos para acelerar la comida, el refugio, la medicina, la electricidad y las comunicaciones en las áreas afectadas por los recientes desastres naturales", manifestó Gofundme en un comunicado.

"Juntos, podemos convertirnos en una voz poderosa para ofrecer esperanza y ayuda a la gente que más lo necesita", agregaron la actriz y cantante Jennifer López y su exesposo y padre de sus dos hijos, el salsero Marc Anthony.

Entre las figuras públicas, tanto angloparlantes como hispanas, que se han sumado a la campaña figuran actores como Jada Pinkett Smith, Vin Diesel, Jimmy Smits, John Leguizamo, Lin-Manuel Miranda y Edward Norton, deportistas como Alex Rodríguez, novio de Jennifer López, y diseñadores como Narciso Rodríguez.

A ellos se han sumado varias cantantes hispanoamericanos que ya se habían solidarizado con los damnificados, entre ellos Daddy Yankee, Nicky Jam, Ricky Martin y Chayanne, Prince Royce y Romeo Santos.

Tambien Luis Fonsi, Yandel, Juan Luis Guerra, Fonseca, J Balvin, Pitbull, Maluma, Gente de Zona, Alejandro Fernández y Alejandro Sanz.

"Somos una voz" ("We Are One Voice", en inglés) busca aprovechar los más de 1.000 millones de seguidores en las redes sociales de estos renombrados artistas para movilizar las donaciones a favor de los afectados por las tragedias naturales, señaló Gofundme en un comunicado.

Precisó que los fondos serán remitidos a la Cruz Roja Americana, Reach Out Worldwide, United Way, United para Puerto Rico, entre otras organizaciones.

Puerto Rico se enfrenta a una emergencia tras el impacto el miércoles pasado de Irma, con vientos de 250 kilómetros por hora (155 millas), que dejó al menos 16 fallecidos en la isla, mientras que los muertos por el terremoto ocurrido el pasado 19 de septiembre en México ya alcanzan los 337.

Otros de los artista que hacen parte de esta lista son Alex Sensation, Camila, Enrique Santos, Fat Joe, Jessy & Joy, Kany García, la banda Magic!, Mario Domm, Motiff y Nacho.