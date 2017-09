Así se ve Ximena Córdoba sin maquillaje

La primera ganadora de Protagonistas regresó al reality para ser una de las presentadoras. Muchos han aclamado su talento, pero también su belleza, aunque desde luego, hay algunos que se preguntan si su rostro es natural.

Ximena es una mujer que no sube varias fotos en sus redes sociales en las que se vea sin maquillaje, sin embargo, lo ha hecho y así se ve.

Así se ve Ximena Córdoba sin una gota de maquillaje

"Estoy muy feliz, es muy bonito regresar a Colombia porque se están cumpliendo 15 años desde el primer Protagonistas, donde fui la ganadora y soy una muestra de que hacer la fila para participar en el reality vale la pena, porque hice todo el proceso como cualquier ciudadano que se ha presentado", dijo Ximena al Canal RCN.

A eso agregó que: "Recuerdo que tenía el número 1.245 cuando hice la fila en Medellín, tuve que presentar muchos castings para poder clasificar y terminé ganando, porque Colombia me dio esa oportunidad y me siento muy satisfecha de que el público sepa que yo me fui al exterior y que los he representado muy bien, es una forma de agradecerles por haber dado su voto de confianza en mí".

Luego de su paso por el reality muchas fueron las puertas que se le abrieron a la colombiana. Ha trabajado en programas del canal Univisión como Despierta América y El Gordo y la Flaca. Además, actuó en la película Tony Tango, participó en la serie americana Magic City, e interpretó a ‘Olga’, la antagonista de la novela mexicana En tierras salvajes.