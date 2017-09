Ingresos récord de “It” continúan subiendo

LOS ANGELES — La adaptación cinematográfica de "It” de Stephen King cerró su primer fin de semana con ingresos de 123,1 millones de dólares, casi 6 millones más de lo anticipado, dijo Warner Bros. el lunes.

El estudio había proyectado el domingo una cifra más conservadora pero aun así récord de 117,2 millones de dólares, inseguro de cómo el huracán Irma y el inicio de la temporada de fútbol estadounidense impactarían el total del fin de semana.

Aunque el incremento no rompió ninguna de las marcas establecidas, "It" más que duplicó los records tanto para el mes de septiembre como para el género de terror, y tuvo oficialmente el tercer mejor estreno del 2017, detrás de "Beauty and the Beast" (“La bella y la bestia”) y "Guardians of the Galaxy Vol. 2" (“Guardianes de la Galaxia Vol. 2”).

El filme es protagonizado por Bill Skarsgard como el payaso asesino Pennywise. Enfrentó poca competencia en las salas de cine este fin de semana.