Taylor Swift destrona a "Despacito" del primer lugar en Estados Unidos

Miren lo que ha hecho Taylor Swift. El nuevo sencillo de la estrella pop desplazó al megaéxito "Despacito" del primer lugar de la lista Hot 100 de Billboard luego de 16 semanas, evitando que rompa el récord de Mariah Carey.

Billboard anunció el martes que "Look What You Made Me Do" de Swift se convirtió en su quinto No. 1. "Despacito" de Luis Fonsi y Daddy Yankee había empatado con el dueto de Carey con Boyz II Men "One Sweet Day" como la canción con más tiempo en primer lugar en los 59 años de historia de la lista.

Swift, sin embargo, estableció su propia marca con la nueva canción de su próximo álbum, "reputation": "Look What You Made Me Do" rompió el récord de streaming semanal para una canción de una mujer con 84,4 millones de streams en Estados Unidos, según Nielsen Music.

