El cantante puertorriqueño Chayanne revolcó a sus fans en las redes sociales tras publicar una sensual imagen, donde muestra que está muy bien tonificado a sus 49 años

"¡Que calor! Porque no me quieren abrir la puerta del motor home…" (sic.), escribió el intérprete de "Qué me has hecho" junto a la imagen que cuenta con miles de \’likes\’.

La foto se tomó durante la grabación del próximo video musical del artista boricua.

Mira la foto

¡Que calor! Porque no me quieren abrir la puerta del motor home…😅🎥☀️#trabajando #chayanne #Energíadelabuena #filmtime🎬 A post shared by Chayanne™ (@chayanne) on Aug 31, 2017 at 10:12am PDT

