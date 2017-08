Las Kardashian donan dinero para atender emergencia por Harvey

El clan Kardashian se movilizó en ayuda para los damnificados por el paso del huracán Harvey en Texas. La más famosa de la familia, Kim Kardashian anunció en sus redes sociales que ella, sus hermanas y su madre donarán medio millón de dólares para asistir a las personas en medio de la emergencia.

El donativo de las Kardashian será para la Cruz Roja y el Ejército de Salvación.

Houston we are praying for you! My mom, sisters & I will be donating $500,000 to @redcross and @salvationarmyus today #HoustonStrong

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) August 29, 2017