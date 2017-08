Banchy cuenta las horas para su regreso a tocar en la isla

El líder de Grupo Manía, Banchy Serrano, quien se presentará el viernes en el Cierre de Verano de Vivo Beach Club, aseguró estar “emocionado” de hacer una pausa en su gira para volver a tocar en su isla.

“Vamos para allá con un gran performance con máscaras y todo, que incluirá un medley de los éxitos desde los comienzos”, expresó entusiasmado.

Con su característico sentido del humor, instó a los seguidores a olvidarse de los problemas y disfrutar del bailable.

“Tenemos hora de llegada, pero no tenemos hora de salida. Ese día vamos hacer lo que Grupo Manía sabe hacer con mucho amor para la gente”, enfatizó.

De otra parte, explicó que se fue a vivir para Orlando para brindarle un cambio de vida a su familia y hacer cosas nuevas. “Yo soy platanero de corazón. Amo a mi tierra y a mi gente demasiado. No me fui de Puerto Rico porque las cosas me iban mal”, compartió quien se adentra a una nueva gira, la cual tituló New Season Tour.

La gira los llevará a Europa, República Dominicana y a varias ciudades de Estados Unidos, según adelantó.

“Pensaba que estaría muchos meses sin tocar en Puerto Rico, pero se dio esta oportunidad y aprovecho para visitar a mi familia”, añadió.

Nueva temporada para Grupo Manía

“El New Season Tour es porque estamos disfrutando de un nueva etapa desde que Grupo Manía se reinventó para darles oportunidad a nuevos talentos”, detalló.

Los nuevos integrantes de Grupo Manía son Daniel Serrano, Rubiel Barroso y Johnny Véléz

El evento se llevará a cabo el 1.o de septiembre desde las 6:00 p. m.