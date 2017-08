Megan Fox sorprende a sus fans

Megan Fox se mostró sensual en una atrevida sesión de fotos para la marca internacional “Frederick’s of Hollywood”.

A un año de haber dado a luz a su tercer hijo, la actriz posó radiante y mostrando un tonificado cuerpo para luciendo ropa íntima de encaje.

Fox participó en los diseños de las prendas. La empresa es conocida por crear hermosas lencerías para los diferentes gustos de las mujeres actuales.

A sus 31 años y siendo madre de tres niños, la protagonista de las dos primeras películas de la saga de “Transformers” sigue arrancando suspiros.

Esta es la segunda vez que Megan colabora con la marca, a la que entró a finales de 2016 como imagen y embajadora.

Ella firmó un trato con la compañía, que estaba a punto de quebrar y que se ha visto resucitada gracias a esta campaña.

Tanto la actriz como los ejecutivos han sacado buenos dividendos.

La bella mujer había mantenido en secreto su tercer embarazo; incluso no había dado a conocer quién era el padre.

Todo se reveló cuando lució un ceñido vestido que evidenciaba su abultado vientre en una alfombra roja de CinemaCon, en la que promocionó la película “Teenage Mutant Ninja Turtles: Out Of The Shadows”.

El 4 de agosto dio a luz al pequeño Journey River Green, fruto de su relación con el también actor Brian Austin Green, de 43 años.

Con información de Publinews Guatemala