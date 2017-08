Foto de famosos memes cumple 10 años

La imagen, la cual se hizo viral en 2012 según Google Trends, de un niño a la orilla de una playa en Florida cumplió diez años, informó la madre del niño Sammy Griner en Twitter.

“¡Exactamente 10 años después y todavía es el mejor ‘Niño Éxito’ de la historia!”, escribió su madre junto a la foto comparativa en sus redes sociales.

La dicha foto se tomó en agosto de 2007, pero fue en 2008 cuando comenzó a recorrer el Internet por MySpace.

Griner tenía 11 meses de vida cuando su progenitora lo fotografió y sus familiares jamás imaginaron que se haría tan famosa para crear memes.

Gracias a la fama alcanzada por su hijo, la familia pudo conseguir un riñon para el padre de Sammy. Este fue intervenido por la condición de diálisis en 2015.

“Le han regresado la vida a mi esposo y la esperanza de un futuro para Sam. Agradecerles por el resto de mi vida no será suficiente”, sostuvo la esposa del hombre en un comunicado enviado a los medios en aquel momento.

