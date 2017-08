Mónica muestra su "look" para el US Open

La boricua Mónica Puig Marchán entrará al grand slam del US Open con un look que cautivará a los presentes, mientras por el otro lado jugará al nivel que ella sabe.

Según publicó en su cuenta de Twitter, la Medallista de Oro en las Olimpiadas de Río de Janeiro 2016 vestirá ropa deportiva de la marcha ellesse, de origen británico.

“¡Una miradita de mi bello @ iloveellesse vestido para el US Open!”, escribió la puertorriqueña.

Puig Marchán (#70) se medirá a la croata Mirjana Lucic-Baroni, quien actualmente está #33 en el mundo, según los rankings de la Women’s Tennis Association (WTA), en la primera ronda del torneo estadounidense. El partido será mañana, lunes 28 de agosto, a las 11 de la mañana en la cancha #11.

Sneak peak of my beautiful @iloveellesse US Open dress! 👗🎾🔥 pic.twitter.com/37Gn1T1vti

— Monica Puig (@MonicaAce93) August 27, 2017