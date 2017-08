Embarazo de Vilmarie Mojica entra en los seis meses

🤰🏻6 meses de muchas nauseas, vomitos, pestes, gases, mucha hambre y mucho sueño, perooooo sin duda la experiencia más hermosa de mi vida. Escuchar tu corazoncito, sentir tus pataditas, verte crecer…te amamos mucho princesita. Mama y papa te esperamos con mucha ilusión. 💜 👶🏻 🙌🏼 @tommyramos_pur

A post shared by V I L M A R I E • M O J I C A (@vilmariemojica) on Aug 26, 2017 at 8:42pm PDT