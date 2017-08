¡Sahil ya es todo un baloncelista!

El hijo mayor de la presentadora de televisión, Angelique Burgos “La Burbu” y el baloncelista, Larry Ayuso, demostró que el que lo hereda no lo hurta.

A pesar de que Burbu ha compartido con sus seguidores varios videos donde aparece Sahil Elías demostrando sus dotes actorales y vocales, en esta ocasión el pequeño demuestra que al igual que su padre, tiene talento para jugar baloncesto.

Ayuso compartió con su fanaticada el video de su hijo y escribió: “The kid said dad I want to do drills pues drills Le di 😂😂😂 se me pareció a alguien corriendo con la bola🤔😂😂😂 love this kid❤️ #GodisGood🙏🏽“.

En las imágenes se escucha al orgulloso padre decir “that’s my boy, that’s my boy”.

Definitivamente, el pequeño “Red Red” tendrá mucho que enseñarle al hermanito que viene en camino.