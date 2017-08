Nicole Chacón se desnuda en baño desconocido

La historia de esta foto es interesante… Accedí a la propuesta de @senen 📸 y me moví a buscar una tina (bañera) en la que pudiéramos hacer este reguero de pintura, cosa que no era fácil. Después de un buen "research", llamadas y explicaciones, terminé en el baño del "master room" en casa de un matrimonio mayor, dueños de una tienda de cosas de baño… Sin conocerlos, me dieron acceso a su dulce hogar, pero al sol de hoy, no se si realmente llegaron a saber lo que hicimos allí…😬 … #arte #experiencias #pararecordar #fueportada #free #libre #odaalcuerpofemenino #shoot #hayqueatreverse #paralaposteridad #silver #me #grateful #historias

