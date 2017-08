Esposo de Olga Tañón se tatúa dibujo de su hija adoptiva

La merenguera Olga Tañón derritió el corazón de sus seguidores con un tierno video que publicó en sus redes sociales.

Billy Denizard, esposo de la cantante boricua y padre adoptivo de su hija Gabriella Marie, sorprendió a la adolescente de 17 años cuando le mostró que se había tatuado un dibujo realizado por ella.

“¿Te acuerdas las muñecas que tu haces? Las que tu haces con las cruces, la que tenía un solo ojo con muchos colores en la cara… la que estaba esperando un miracle…”, le dijo el padre antes de mostrarle el tautaje.

La emocionada joven se quedó con la boca abierta y no podía creer el gesto de Denizard. “You have it, you have it… Me gusta”, expresó Gabriella.

Por su parte, Tañón escribió: “Una sorpresa para nuestra hija! Amo ver tu inmensa demostración de amor para con tus hijos , tu mujer y toda la familia! Gabriella esta tan feliz”.

La adolescente es hija biológica del ex jugador de Grandes Ligas Juan “Igor” González.