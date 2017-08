Directora de "Wonder Woman" responde críticas de James Cameron

La directora de “Wonder Woman”, Patty Jenkins, dijo que las críticas de James Cameron a la película “no son soprendentes” porque no la puede entender.

En una entrevista con el diario británico The Guardian, Cameron dijo que la autocelebración de Hollywood por la película es “equivocada”. Cameron dijo que la Mujer Maravilla es un “ícono tratado como un objeto”. Mientras que señaló que Sarah Connor, la ruda protagonista de sus películas de Terminator, es un mejor modelo a seguir.

Jenkins le respondió con un tuit el jueves por la noche, diciendo que Cameron no puede entender al personaje porque él no es mujer, agregó que “si las mujeres siempre tienen que ser duras, rudas y turbulentas para ser fuertes … entonces no hemos avanzados mucho”.

“Wonder Woman” ha recaudado más de 800 millones de dólares a nivel mundial en taqulla desde su estreno en junio.

