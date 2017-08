Calma Carmona encuentra sus sonidos con su primer disco

La cantautora Calma Carmona encuentra sus sonidos en su primer disco 100 vidas, el cual describió como “música para sentir y sin restricciones”.

“Es un sabor bastante caribeño, como un feel good music, con muchas influencias de los sonidos que me inspiran. Este es mi primer disco y me ha tomado tiempo encontrar ese sonido que me identifica, pero por primera vez puedo decir que está todo en este disco”, consideró en entrevista con Metro.

100 vidas también es el título homónimo de la carta de presentación de este proyecto independiente bajo su propio sello disquero There’s No Other Girl.

“100 vidas es una expresión personal de quién soy, de dónde vine, dónde estoy y hacia dónde voy. Es todo lo que te hace ser quién tú eres, tus ancestros, tu familia… Todas esas vidas te hacen ser quien eres y esa es mi expresión de todo ese sentimiento”, profundizó.

Los sonidos del material los describió “como una propuesta diferente de lo que conocemos como música caribeña. Es música para el alma, para relajarse y disfrutar”.

“Las canciones tienen una variación de sonidos, como cumbia, influencia latina, afrolatina y mayormente soul. Canciones bien ‘viajosas’, de rock soul, y también latineadas”, detalló.

“El sonido de Calma Carmona no es un género como tal, es música para sentir, y no me puse reglas en ese departamento”, enfatizó.

El lanzamiento oficial de 100 vidas será el 21 de septiembre.