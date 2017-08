Primer tráiler de AHS Cult alborota las redes

El primer adelanto de la séptima temporada de “American Horror Story” (FOX), la cual lleva por nombre “Cult”, fue lanzado ayer, martes. La historia creada por Ryan Murphy y Brad Falchuk estrenará el próximo 5 de septiembre.

En el vistazo se observa que los protagonistas del drama de terror serán Sarah Paulson y Evan Peters. En el mismo, se observa el personaje de Paulson sorprenderse cuando escucha la noticia que Donald Trump es el próximo presidente de Estados Unidos, mientras el de Peters celebra que este derrotara a Hillary Clinton el pasado mes de noviembre.

A juzgar por los adelantos de Murphy en las redes sociales y este tráiler, el drama contará principalmente con la fobia a los payasos, a la sangre y la tripofobia, la cual es el miedo causado por figuras geométricas que están juntas. Esta última es muy mencionada en los ‘teasers’ de la temporada ya que hacen relevancia a los panales de abejas y agujeros.

Los actores Cheyenne Jackson, Alison Pill y Billie Lourd tendrán importantes roles en la historia.

A principios de año Murphy reveló que la historia tocaría el tema de las pasadas eleciones en Estados Unidos, donde Trump salió airoso frente a Clinton en noviembre. Las declaraciones las hizo Murphy en el programa “Watch What Happens Live with Andy Cohen”.

“Va a tratar sobre las elecciones que acabamos de vivir, por lo que creo que interesará a mucha gente”, sostuvo el también productor y guionista. Cohen le preguntó si aparecerá un personaje inspirado en el actual presidente de la nación y Ryan solo contestó “tal vez”.

Mira el tráiler