Ozuna dice que las amenazas de los narcos no le intimidan

El cantante de reguetón Ozuna aseguró que las amenazas de muerte por parte de varios “narcos” en las redes sociales, tras su supuesto rol en el asesinato del ‘Tonka’, no le “intimidan” ni le quitan el “sueño”.

“Las amenazas a mí no me intimidan, no me quitan el sueño, sé que están haciendo videos encapuchados, pero aprendí en la vida que el que va a hacer algo no lo dice; lo hace”, dijo en entrevista con Lo Sé Todo.

Asimismo el exponente del género del trap indicó que “estamos preparados para cualquier cosa. Andamos con la seguridad máxima en Puerto Rico. Andamos en cualquier parte del mundo con la seguridad. Creo que tomamos medidas ya”.

El asesinato de Carlos Báez Rosa, de 38 años, alias “Tonka” ocurrió hace unas semanas en el callejón Villa Real en el área del Paseo Lineal en el sector Cantera en Barrio Obrero. Por este incidente Ozuna ha recibido varias amenazas de muerte.