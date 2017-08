Magali Febles dice Fonsi no debió cobrar a Turismo por uso de Despacito

La hacedora de reinas Magali Febles reaccionó a la controversia por el uso de “Despacito” por parte de la compañía de Turismo de Puerto Rico para atraer a los turistas del mundo.

Febles opinó en entrevista con Lo Sé Todo que no debería haber ningún pago por el uso de la canción.

“No es que Luis Fonsi esté trabajando gratis porque no es una canción que tiene que comenzar en cero. Es una canción que ya está hecha, que yo personalmente he viajado por países y he escuchado que usan la canción para promover otras cosas, y estoy muy segura que ellos ni se enteran”, aseguró Febles.

Esta dijo que tanto Fonsi como Daddy Yankee “deberían darle un poco a la sociedad de lo que la sociedad le da a ellos. Porque no es solamente decir que soy puertorriqueño y que te llevo en el corazón y boricua los amo, es también demostrarlo con hechos”.

Magali considera que “ese dinero si Turismo se lo quiere pagar imagino que es porque están viendo la oportunidad de promover al país para sacarlo un poco hacia adelante atrayendo al boricua. Pienso que no debieron ni siquiera negociarlo porque permitir el uso de la canción no se debió ni siquiera negociar.

La dueña de la franquicia de Miss Universe República Dominicana dijo que si Luis quiere cobrar ese dinero “que lo cobre pero que lo lleve a los hospitales que ahora mismo hay una escases de medicina, hay niños muriéndose en los hospitales, hay muchas escuelas que están abandonadas por falta de recursos. Hay muchas cosas que hay que hacer en Puerto Rico, que ese dinero le vendría extremadamente bien para ayudar a salir a Puerto Rico del hoyo en que está”.