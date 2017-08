Jay Colindres sufre acto de discrimen por ser gay

El influencer mexicano Jay Colindres, mejor conocido como “Esteban” por su participación en “Caso cerrado” (Telemundo), denunció en las redes sociales que un hotel de Ecuador no lo quiso alojar en sus facilidades “por el simple hecho de que soy gay”.

“El Hotel Marcelius en Guayaquil, Ecuador, el peor hotel de este país. Me acaban de echar por el simple hecho de que soy gay”, dijo Colindres en un video que colgó en Internet.

“Indignación total!!! @hotelmarcelius en Guayaquil, Ecuador y sus actos discriminatorios. “Por no dañar la imagen del hotel” Los productores del evento me pusieron en este hotel no por ser el mejor, ni el hotel más fino del área si no por ser céntrico y por su cercanía a los canales de televisión y medios de comunicación a los que me estaré presentando. Es triste saber que este tipo de actos aún estén pasando en pleno 2017. ¡NO PARO DE LLORAR! Es inmensa mi tristeza pero mi amor a este país es más grande” (sic.), escribió Jay junto al mencionado video.

Colindres, quien posee más de 140 mil seguidores en Instagram, se hizo famoso hace unos años por su frase “Estúpida, mi pelo idiota” tras aparecer en un segmento del famoso programa de la doctora Ana María Polo.

