Abogado de Daddy Yankee arremete contra director de Turismo por Despacito

Edwin Prado, el abogado de Daddy Yankee, arremetió contra el director de la Compaña de Turismo, José Izquierdo, por haber hecho un “media tour” en la controversia con la famosa canción “Despacito” para la campaña de promoción de la isla “tratando de justificar por qué Yankee no está en la campaña”.

En el programa En Caliente con Carmen Jovet por NotiUno 630, el representante legal del artista boricua aseguró que “Yankee no tiene ningún problema con Luis Fonsi”, sino que “aquí lo que ha habido es que nuestro director de Turismo ha hecho unas manifestaciones y ha estado haciendo un media tour tratando de justificar por qué Yankee no está en la campaña”.

Prado indicó que “eso fue una decisión que tomaron el Gobierno, que no compartió el Gobernador, y cuando el Gobernador se enteró trató a última hora de traer a Yankee en un rol mucho menor que el de Fonsi”, agregando que el acercamiento ocurrió en “agosto” y que tiene documentación.

Asimismo alegó que hace mucho tiempo en una actividad le había hecho el acercamiento de la iniciativa al Director de Turismo. “Yo me le acerco a él y le digo con este éxito, ¿por qué no nos juntamos y hacemos algo? Yankee está en la mejor disposición de ayudar y de usar este tema para promover a Puerto Rico”.

De acuerdo con el abogado, el funcionario le respondió: “fantástico escríbeme”.

“Él no me dijo fantástico, ya yo tengo algo monta’o, ya yo tengo esa idea hace tiempo. Lo primero que me dijo fue eso va a ser costoso, y yo le dije: ‘conociendo a Yankee jamás y nunca nosotros cobrarías lo que le cobramos a un tercero. Si hay una persona que está interesada en aportar a Puerto Rico es él”, dijo Pradro.

Y es que según el letrado el gobierno llevaba tiempo gestionando la campaña, y que no fue hasta julio que se concretizó la campaña, y es ahí cuando se enteraron de que Yankee no estaba en la campaña.

Luego de esto, detalló que el gobierno le hizo un acercamiento al artista de “un rol en redes social, y Yankee le dijo: ‘a mí no me interesa hacer eso’, porque todos percibimos en el equipo que había un problema en Fortaleza y querían usar a Yankee de plato de segunda mesa, y no se aceptó”.

“Que no vayan a hacer un media tour a decir que Yankee estaba allí, pero que no llegaron a una compensación económica y que no se acordó. Eso no es cierto”, sentenció Prado en la emisora.