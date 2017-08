Se le va Joe Joe a Maripily

La modelo y empresaria puertorriqueña Maripily Rivera se encuentra asimilando que su hijo Joe Joe se ha ido lejos de casa, pues comenzará una nueva etapa escolar.

“Ahora estoy viviendo la etapa más difícil que toda madre pasa, pero para mí es la más difícil porque mi hijo es todo y se me va”, confesó en entrevista con Univisión.

Esta contó entre lágrimas que su único hijo de 16 años “se va a ir a vivir a Orlando” a estudiar, decisión que “para mí es un momento muy difícil porque mamá se queda sola”.

Y es que según Maripily “no es lo mismo tú levantarte y ver a tu hijo al lado tuyo, preparar el café, bendición o acostarte y darle su beso de buenas noches y su beso de buenos días. Ahora me voy a tener que acostumbrar a verlo los fines de semana nada más y si él no se enamora, porque si se enamora mamá viene siendo una segunda parte en su vida. Si tiene training de tenis, no voy a poder verlo”.

voy a vivir un momento bien dificial, yo digo que es como si te arrancaran una parte de tu corazon, Maripily busca llenar ese vacio que va a sentir ahora al no tener su hijo, yo se que el va a estar bien, porque el tiene que crecer, el va ahora para otra etapa, yo no puedo tronchar su sueno y cerrar su camino , el fue quien lo decidio yo como mama yo tengo que dejarlo que el experimente y apoyarlo.

La empresaria aseguró que sufre “porque me hubiese gustado tenerlo al lado pero no puedo, lloro al frente del nene y le digo: ‘perdóname, pero es que no es fácil para mí, tú has estado siempre conmigo’ y yo no me preparé para que él se fuera tan temprano”.

Maripily reconoce que sabía que “él en algún momento se tiene que ir, pero no ahora a los 16 años. Yo creía que se iba a ir a los 18, pero se me fue antes”.

Sostuvo que toda su familia vive en P.R. y que aunque “tengo muy buenas amistades, no es lo mismo. Tú levantarte, irte sola, yo lo veía todo el tiempo. Ahora tengo que esperar la llamada de él. Cuando él tenga el tiempo porque no puedo acapararlo, tengo que dejarlo vivir”.

“Esto es lo que la gente no ve, esto es lo que no muchos conocen”, dijo la modelo.

Asimismo aseguró que va a vencer este momento duro de su vida, pues para esta el papel más importante en su vida es el de ser madre.

Te recomendamos este video: