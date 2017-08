Reportera de Univisión es amenazada de muerte por miembro del Ku Klux Klan

La periodista de Univisión Ilia Calderón vivió uno de los momentos más tenso de su vida, al recibir una amenaza de muerte por uno de los miembros del grupo Ku Klux Klan, en medio de una entrevista en Yanceyville, Carolina del Norte.

“Yo no te voy a echar del país, sino que te voy a quemar viva”, fueron las palabras de Chris Barker al ver a Calderón.

Según un video difundido por Univision Noticias en el canal de You Tube, la productora del programa Aquí y ahora, María Martínez contó que le notificaron a los entrevistados que serían abordados por una periodista hispana negra, en relación a los violentos hechos ocurridos el pasado fin de semana en Virginia.

A pesar de que estos accedieron a la entrevista, al enfrentarse con Calderón la historia fue otra.

“Yo nunca he visto a alguien mirar con tanto odio, rencor y desconcierto”, aseguró Martínez.

La periodista dijo que “lo primero que me dijo fue que yo era la primera persona negra que pisaba su propiedad”.

Tras esto, Barker no dudó ni un segundo y salió inmediatamente de la entrevista, fue aquí cuando amenazó con quemar viva a la comunicadora colombiana.

Y aunque Calderón aseguró que se preparó para lo que iba a hacer y se iba a enfrentar, nunca se imaginó el nivel de ataque racista que recibiría.

“Todo mi equipo me advirtió que me iban a insultar, y yo sabía que me iban a insultar, yo sabía que me iban a tratar mal, pero nunca me imaginé el nivel. Y en ese momento realmente sentí mucho miedo por mi seguridad y por la seguridad de todo mi equipo”, reconoció la corresponsal en parte de la entrevista que será presentada proximamnte en el programa televisivo por Univisión.