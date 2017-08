Arjona concilia arte circense con las emociones

El cantautor Ricardo Arjona presentó en la isla una muestra de lo que constituye su más reciente producción discográfica, Circo Soledad, y gira homónima, un espectáculo que concilia elementos del arte circense con sus canciones.

La puesta en escena recrea un espectáculo circense con aires surrealistas para dar paso a contar una historia en trece canciones.

La idea de Circo Soledad nació “luego del debate norteamericano. Básicamente, de ver a dos personajes a punto de gobernar uno de los países más importantes del mundo en un circo, y de ahí escribí la canción ‘Circo Soledad’”.

El guatemalteco describió el álbum —gran parte grabado en Londres— como con cierta atmósfera de vida, más bien enfocado en las emociones, no en los detalles de sonido.

Este sonido orgánico se convirtió en el común denominador de toda la propuesta, que cuenta con la colaboración de reconocidos ingenieros musicales, como Michael Brawer, quien ha trabajado con John Mayer, Coldplay y Rolling Stones.

El compositor ha dicho que la libertad creativa de su pluma se traduce en un disco que “tiene de todo menos lo que está de moda, pero es un disco que está bien hecho”.

“Quiero ser consecuente conmigo mismo y estar al día con lo que está pasando dentro del mundo al que yo pertenezco. No quiero ser víctima de la moda. Quiero seguir el camino que me hace dormir tranquilo y lo que me hace dormir tranquilo es hacer los discos que me gustan a mí”, ilustró en una conferencia musical que contó con un grupo de fans locales.

“Prefiero un disco fracasado que me guste que un disco exitoso que no me guste y me toque defenderlo”, añadió al describir la forma de reinventar su vigencia.

Mas el concepto lo define como una pintura en acuarela de la realidad, cuyos colores se visten de rock, baladas, salsa y ranchera, matices con los que se sintió más cómodo.

En su circo exhibe las analogías de sus personajes, siendo el malabarista el personaje con el cual se siente identificado porque “en la vida hay que improvisar y estar atento”.

“La desesperación ha llevado a los pueblos del mundo a elegir con el hígado y no con la cabeza”, opinó en referencia a la crisis política y social.

Este proyecto se sustenta con unas piezas audiovisuales que denominó A solas con Circo Soledad, de las cuales estrenó recientemente “Hasta que la muerte los separe”.

El artista se presentará el 20 y 21 de octubre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.