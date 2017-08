Villano de "Lazy Town" se recupera milagrosamente del cáncer

Hace unas semanas, parecía que la vida de Stefán Karl Stefánsson, quien interpretó al villano de “Lazy Town”, corría peligro debido al avanzado cáncer que padece. A finales de julio, su esposa aseguraba que estaba en estado terminal.



Pero ahora el panorama es totalmente distinto, el actor afirmó al medio islandés RUV que ya no tiene cáncer de páncreas.

“La maldita enfermedad ha desaparecido. Hasta que vuelva, cuando quiera que sea, espero que nunca. La vida es ahora. Es casi un milagro que siga aquí”.

Stefán Karl Stefánsson fue sometido a dos operaciones en el páncreas desde que le detectaron cáncer en septiembre de 2016. Asimismo el protagonista de Lazy Town explicó que le fueron quitando un tumor detrás de otro hasta que se toparon con un tumor gigante durante la operación. Finalmente le tuvieron que quitar un trozo de páncreas, pero se regenerará.

El intérprete de 42 años también platicó cómo cambió su vida después de que le detectaron la enfermedad,

“El cáncer me ha hecho volver a pensar en mi vida y qué es lo que quiero hacer. La mayoría de la gente se va entre los cinco primeros años, y de pronto tienes que volver a priorizar tu vida. (…) He cambiado muchas cosas. Por ejemplo, ya no hablo de política u otras cosas negativas, me quita demasiado tiempo”

All done with chemo for now. 😊 #allover #happy #happyplantdad A post shared by Stefán Karl Stefánsson (@stefanssonkarl) on Feb 22, 2017 at 12:56pm PST

La clave de su recuperación

“Cuando desperté después de mi primera cirugía, que es una de las más serias que se pueden hacer a un cuerpo humano, las enfermeras me vieron y me dijeron: Ahora tienes que ir y sanarte a ti mismo. Esa es una de las cosas más profundas que he aprendido en mi vida“, recalcó el actor.

Pero, ¿qué fue lo que lo ayudó a mejorar?

Durante su entrevista de radio, Stefánsson recalcó que el deporte es su gran aliado, ya que “me he recuperado muy rápido y es probable que haya sido por hacer ejercicio. El deporte es la clave, pero tienes que empezar poco a poco”

Antes de que le diagnosticaran la enfermedad, el actor levantaba pesas para tratar de conseguir masa muscular, ahora afirma que recorre 20 kilómetros en bicicleta.

Actualmente el actor se encuentra escribiendo su primer monólogo: “Sobre cáncer, lo que es divertido”, el cual podría ser estrenado en octubre.

“Reírse no es lo que aumenta tu vida, pero la hace más fácil. Voy a reírme un poco de esto”.

Te recomendamos: