Ozuna deja claro que jamás grabaría canción con Don Omar

El reguetonero Jan Carlos Ozuna Rosado dejó claro que jamás grabaría un tema con su compatriota Don Omar.

En entrevista con el programa “El Janguero”, el intérprete de “Escápate conmigo” sostuvo: “No nos respeta a nosotros y no tiene ese valor humano y es Don Omar. No podemos faltarle el respeto al trabajo de los demás. Creo que él nos lo falta a nosotros y nosotros como quiera lo seguimos respetando y por eso yo no grabaría con él”.

A pesar de ello, Ozuna reconoció que Don Omar es un ícono del género urbano. “Él es un tipo brillante, es un tipo con el mayor talento. No hay un talento más grande en la música urbana como lo es Don Omar, pero no sólo es talento son las ganas de querer ser o las ganas de que las cosas pasen”.

El intérprete de “Danza kuduro” no ha respondido tras las polémicas declaraciones de Ozuna. Sim embargo, este último advirtió que no seguirá la controversia.

“No soy un tipo de tiraderas, no lo tomaría musicalmente. Yo lo tomo ya como una persona normal”.