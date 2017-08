Creadora de Scandal firma con Netflix

LOS ÁNGELES — Shonda Rhimes, la creadora de series populares de televisión como “Scandal” o “Grey’s Anatomy”, firmó un acuerdo con Netflix para nuevas series.

El servicio de contenido por Internet anunció el domingo por la noche que la productora de Rhimes, Shondaland, empezaría a trabajar con Netflix. Los programas “Grey’s Anatomy”, “Scandal” y “How to Get Away With Murder” seguirán emitiéndose en ABC en Estados Unidos, añadió Netflix.

Rhimes escribió en un comunicado que está agradecida a la cadena de televisión por haber dado inicio a su carrera, pero que está deseando ampliar su público y su “identidad creativa” con Netflix.

La productora dijo que había trabajado con el director de contenido de Netflix, Ted Sarandos, en un plan para la próxima fase de su carrera. Netflix, señaló, les ofrece a ella y a su equipo “posibilidades sin límite”.