Marileyda apuesta a los sonidos electrónicos

La ganadora de Idol Puerto Rico, Marileyda, que se dio a conocer por sus baladas ahora apuesta a un sonido más electrónico.

De ahí surge su nueva propuesta, “La noche dice”, que explora el pop electrónico.

El tema, escrito por Janice Sánchez y Danny Fornaris, fue descrito por la intérprete como uno “muy especial”.

“Es una canción bien diferente a lo que ya había hecho. En esta ocasión, estoy aventurándome un poco más en lo que son los sonidos. Es un tema de música electrónica y me gustó muchísimo”.

“Siempre quise tratar los ritmos movidos porque es la música que escucho y quise tratarlo en mis canciones. Al momento que surgió la propuesta me di cuenta de que esa era la canción que estaba buscando”, indicó.

“La canción básicamente habla de lo especial que es esa persona para ti cuando uno se enamora. Esa esa persona que sobresale entre otras”, describió en torno a la temática.

Por otro lado, la estudiante de Biología adelantó que sorprenderá a sus seguidores con las composiciones que está escribiendo.

“Antes no me atrevía a escribir, pero ahora me siento cómoda con lo que ha surgido y ya tenemos dos canciones que pronto van a conocer. Todavía la música está en pañales, pero hay una que la queremos hacer con el género urbano”,

Su inspiración surge de la cotidianidad, de experiencias propias y ajenas, según describió.

La estudiante universitaria reconoce que, aunque espera licenciarse en tecnología médica, no dejaría a un lado la música porque esta es su pasión.

Marileyda se presentará el 20 de agosto en la Marcha por los bebés, de March of Dimes, el 20 de agosto, y el 27 de agosto en el café teatro Tierra Luna, de Aguas Buenas.

En las redes sociales podrá seguirla en https://www.facebook.com/marileydahernandez/ y en Instagram como marileydaoficial.