Actor Kirk Baltz vendrá a la Isla

Kirk Baltz, el famoso oficial policiaco de la película Reservoir Dogs, estará en Puerto Rico el próximo 9 y 10 de septiembre, ofreciendo un seminario individualizado a jóvenes de sobre 18 años de edad, interesados en una carrera de actuación.

El actor, recordado también por sus papeles en Natural Born Killers, Face Off, y en la serie televisiva To Serve and Protect, llegará a la Isla de la mano del joven modelo boricua, Jaime Thordsen.

“La idea de traerlo a Puerto Rico surgió en San Francisco, donde yo fui precisamente a participar de uno de sus seminarios de actuación. Tuve que hacer muchos sacrificios para llegar a San Francisco, costear mis gastos y participar de una oportunidad tremenda de crecimiento profesional. Estando allí tuve una conexión muy interesante con Kirk, que ha estado en Puerto Rico antes y le encanta, y pensé que era buena idea traerlo”, expresó Thordsen, de 29 años.

“En la Isla hay muchos jóvenes con inquietudes de actuación que, sin embargo, no tienen la posibilidad económica de viajar a California o obtener este tipo de experiencia. No fue fácil porque Kirk viaja todo el año como parte de su rol como entrenador de actuación, pero apareció una oportunidad en septiembre y estamos sumamente entusiasmados con el proyecto”, agregó.

El seminario intensivo se ofrecerá en el Hotel Hampton Inn de Isla Verde, por espacio de 16 horas en dos días, y sólo habrá cabida para 18 personas.

“Hay unas cosas básicas que un actor debe conocer que es conectar con sus emociones y saber canalizarlas a través de un libreto y de eso se trata este seminario”, explicó el joven empresario.

Thordsen es un joven modelo que se interesó en la actuación luego de conocer al actor Benicio Del Toro a través de su padre, Jimmy Thordsen, el ex integrante de la Selección Nacional de Baloncesto y jugador de los Gallitos de Isabela.

“Fuimos a su casa con Raymond Dalmau. Yo estaba ya en conversaciones para unirme a Los Atléticos de San Germán pero tenía otra inquietud, la actuación. Tuve una conversación con Benicio Del Toro que me hizo preguntarme si realmente estaba inclinándome al baloncesto por una aspiración personal o para complacer a otras personas. De ahí en adelante comencé a hacer mi camino en el modelaje y la actuación, tomando clases con gente muy importante como Idalia Pérez Garay. Creo firmemente en las oportunidades a tiempo para jóvenes con mucha pasión y hambre de aprender y me entusiasma este proyecto que me permite ser un vehículo para facilitarlas”, sostuvo.

Los interesados en participar de esta experiencia pueden llamar al 787-420-3035.