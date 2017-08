Molusco truena tras remoción de columpio en Ceiba

El locutor Jorge “Molusco” Pabón tronó contra las personas responsables de llenar de basura uno de los muelles de la antigua base Roosevelt Roads, en Ceiba, donde había un columpio que balanceaba la bandera de Puerto Rico. El mismo fue sacado del lugar por la dicha situación.

“Una vez más el puertorriqueño demuestra que somos el desastre nacional. Una vez más el puertorriqueño demuestra que no merecemos nada. Está cab… que esté generalizando, obviamente, si tú no lo haces no te debes sentir aludido. Esto es tan sencillo que si tú alguna vez haz tirado basura en la playa, me ca.. en tu ma… veinte veces”, dijo en tono molesto el también comediante.

Este aseguró, además, que se arrepiente de colocar videos y fotos en sus redes sociales cuando visitó el lugar.

“Me arrepiento mil veces el día que fui allí a Ceiba y puse fotos en Snapchat. Eres un jod.. puerco, merecemos mi…. Como es posible que tú descojo… tu tierra que es tan pequeña”.

