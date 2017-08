Kylie Jenner cuenta cómo es su vida tras la fama

La hermana menor de la socialite Kim Kardashian ya cuenta con su propio “reality show” por el canal E!.

En el primer episodio de “Life of Kylie”, donde Jenner contará su vida, habló sobre su infancia y dijo que se “sentía que estaba en un segundo plano, marginada”.

Además aseguró que le hubiera gustado tener una vida normal, ya que aunque vive rodeada de lujos y sabe que puede tener lo que desee “ese tipo de cosas no es la felicidad verdadera”.

La joven empresaria también comentó que las redes sociales le causan “demasiada presión”, ya que no siempre logra la foto perfecta.

“Kim siempre dice que ella nació para esto y yo la respeto, pero es muy difícil hacer cosas normales cuando toda la gente sabe quién eres. Yo no escogí esta vida, pero tampoco voy y a decir que no he alimentado seguir manteniendo esta forma de vida”, confesó Jenner en el programa.

La modelo de 19 años aseguró que “no soy ese tipo de personas que buscan atención todo el tiempo”.

A Kylie todavía le sorprende que la gente la vea y actúe como si la conocieran. “Veo a mi hermana [Kendall], junto a Bella Hadid y Hailey Baldwin y no sé cómo hacen para siempre lucir bien. Parece que nacieron para ello. Siempre se ven estupendas. A veces me gustaría ser como ellas, pero simplemente no es así”, dijo.