Hija de Jorge Castro y Alfonsina celebra su primer añito en la playa

¡Este fue un fin de semana súper especial, celebrando el primer año de vida del ser más importante de todo el planeta! 😜 #OliviaGabriela la pasó de maravilla. Jugó con sus amiguitos, gozó en el agua como la sirenita que es, comió bizcocho y también papel de regalo… 🙄 Compartió con todos sus abuelos. Bailó y aplaudió cada canción que le tocaban y además de juguetes, libros y ropita, recibió el mejor de los regalos: mucho amor. ❤️

A post shared by Alfonsina Molinari (@lamolinari) on Aug 8, 2017 at 6:28am PDT