Gil Marie López revela momento emotivo entre Guillermo y su hija el día de su boda

La animadora Gil Marie López reveló uno de los momentos más emotivos de la ceremonia nupcial entre el reportero de Wapa a las Cuatro, su ahora esposo, Guillermo José Torres y su hija Lorena.

“Fue un momento mágico. Yo diría que fue el momento más emotivo de la ceremonia. Él no quiso hablar con Lorena antes, sí, siempre ella estuvo envuelta en todo el procedimiento de la boda, pero él eligió ese momento para que ella lo recordara toda la vida, de él pedirle permiso, de decirle ‘mira yo me voy a casar con tu mamá, pero si tú me das ese permiso”, compartió López a Dando Candela.

Detalló que Torres se arrodilló frente a la hija de esta y “ya ustedes se imaginarán que todo el mundo plega’o, llorando”.

Añadió que Lorena le hizo unas advertencias al novio ‘no hagas nada malo’, y sellaron el tierno momento con un abrazo. “Un momento muy bonito, muy emotivo, yo diría que es el respeto que él demostró en ese momento hacia nosotras que siempre lo ha tenido desde el día número uno”, expresó Gil Marie.

Ante la posibilidad de la llegada de un bebé a la familia, López dijo que “este viaje nos dio la oportunidad de sentarnos a hablar con calma acerca de este tema. Guillermo está bien ansioso, él quiere ser papá, aunque ya es él es papi de Lorena, porque él lo dice ‘nosotros somos una familia de tres’. Yo creo que como en un año. Creo que sería una fecha bastante correcta, para nosotros, en lo que nos disfrutamos este eterno honeymoon, y entonces agrandamos la familia”.

Gil y Guillermo se casaron el pasado mes de julio en un Hotel en Viejo San Juan.