Revelan la primera imagen de uno de los personajes más esperados de “Deadpool 2”

Días después de que revelaran las primeras imágenes de “Domino”, personaje que aparecerá en la gran pantalla por primera vez en la secuela de “Deadpool”, han salido a la luz nuevas fotografías que muestran a otro de los personajes del filme esperados por los fanáticos.

Se trata de “Cable”, interpretado por el veterano actor Josh Brolin, quien también es el encargado de dar vida a “Thanos” en el Universo Cinemático de Marvel y protagonista de películas como “No Country for Old Men”, “Oldboy” y “Milk”, entre otras.

La aparición de este personaje en “Deadpool 2” ya había sido confirmada desde la escena post créditos de la primera entrega de la saga, donde “Wade Wilson”, personificado por Ryan Reynolds, aparece vestido con su característica máscara roja y una bata.

Y fue precisamente el carismático actor canadiense el responsable de dar a conocer el look que tendrá “Cable” en la cinta. A través de sus redes sociales, Reynolds compartió dos fotografías en las que se puede ver una versión del personaje bastante fiel a la de las historietas (a diferencia de “Domino”), algo que tiene muy contentos a muchos fans.

El “Cable” de Brolin conserva el cabello de color gris, su emblemática cicatriz y su brazo biónico. Además, por el texto que escribió Reynolds en su mensaje, también está confirmado que el personaje será un “viajero del tiempo”.

We all have that one, grumpy, heavily armed Uncle from the future. #PremiumCABLE #JoshBrolin pic.twitter.com/JV3yBIIPQH